Francia: "Le Monde", riforma delle pensioni rivela una "frattura democratica"

- La crisi che si è aperta in Francia sulla riforma è rivelatrice di una "frattura democratica". Lo scrive il quotidiano "Le Monde" in un'analisi della situazione. Il progetto di legge e l'utilizzo da parte del presidente Emmanuel Macron dell'articolo 49.3, che permette l'approvazione del testo senza il voto parlamentare, "hanno ravvivato le piaghe francesi", come la "sfiducia nei confronti del potere, la disconnessione tra elettori ed eletti" e "la sensazione di una brutalità proveniente dal vertice", spiega il quotidiano, sottolineando che la crisi politica è "intensa". L'utilizzo dell'articolo 49.3 ha riacceso un malessere che in tutto il Paese covava da tempo, facendo scoppiare la collera. "La frattura e l'allontanamento democratico sembrano accompagnarsi sembrano accompagnarsi ad una crisi di legittimità", scrive "Le Monde". (Frp)