Regno Unito: Hunt, attenuare l'inflazione rimane priorità della Banca d'Inghilterra

- Il cancelliere dello Scacchiere britannico Jeremy Hunt ha affermato che la Banca d'Inghilterra (Boe) dovrebbe rimanere concentrata sull'attenuazione dell'inflazione "pericolosamente alta", nonostante la tensione esercitata sul settore bancario globale dall'aumento dei tassi di interesse. L'Ufficio per le statistiche nazionali ha riportato oggi che l'inflazione si è attestata al 10,4 per cento a febbraio, con Hunt che ha dichiarato di aver detto al governatore della Boe, Andrew Bailey, di fare "ciò che ritieni necessario" per abbassare i prezzi. (Rel)