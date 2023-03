Pomezia: via libera al Bilancio di previsione 2023-2025, oltre 11 milioni di euro per sociale e istruzione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Approvato dall’Amministrazione commissariale del Comune di Pomezia, con i poteri della Giunta, il Bilancio di previsione 2023-25. Il provvedimento stanzia oltre 11 milioni di euro per il sociale e l’istruzione. Oltre 15 milioni sono previsti per la gestione del servizio rifiuti e per la tutela del verde pubblico. Oltre 4 milioni di euro sono inoltre destinati alla manutenzione ordinaria della viabilità. "Vengono dunque destinate risorse importanti al sociale, settore che ha visto anche negli ultimi mesi del 2022 e in questo avvio 2023 una conferma dei fondi stanziati, senza i tagli che invece hanno riguardato altri capitoli, nell’ottica di una gestione oculata che tiene conto della difficile situazione in cui versano i conti del Comune", si legge in una nota del comune di Pomezia. "Previsto l’aumento del 20 per cento circa della tassa relativa alla raccolta rifiuti, tariffa che resta comunque la più bassa dei comuni della zona, come evidenziato dal rapporto del Dipartimento Politiche Fiscali del Mef. Una decisione necessaria a migliorare l’equilibrio finanziario di cassa, anche al fine di alleggerire il carico di interessi sulle anticipazioni di tesoreria che gravano sulle spalle dei cittadini mettendo a rischio l’erogazione di servizi indispensabili per la collettività. Contestualmente sono partite le azioni di recupero per la lotta all’evasione tributaria. In particolare: dell’imposta di soggiorno; del canone unico patrimoniale; del canone mercato; dell’Imu e della tariffa sui rifiuti, tariffa, giova ricordarlo, destinata a finanziare interamente i costi relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti", conclude la nota. (Com)