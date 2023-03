Ucraina: attacco notturno russo contro Kiev, bilancio feriti sale a 20

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' salito a 20 il bilancio dei feriti a seguito dell'attacco di droni russi lanciato contro Kiev questa notte. A renderlo noto è stato il capo della polizia di Kiev, Ondreij Nebitov, secondo cui è stato colpito un dormitorio in uno dei quartieri della capitale. A causa dell'attacco, 20 persone sono state ricoverate in ospedale, mentre altri cinque sono stati dichiarati dispersi. In messaggio su Telegram, Nebitov ha aggiunto che più di 200 persone sono state evacuate dall'edificio parzialmente crollato, mentre i soccorritori cercano di rimuovere le conseguenze dell'attacco. (Kiu)