Ucraina: Gubitosa (M5s), maggioranza spaccata, parole Schlein vicine a quello che pensiamo (2)

- "Meloni ci dica chiaramente che siamo in guerra - incalza Gubitosa -. L'Italia la sua parte la deve fare in Europa, l'Italia può far cambiare la strategia all'Europa invece l'unica cosa che fanno Italia e Europa è mandare miliardi di euro per le armi all'Ucraina. Quando ho chiesto dove prendiamo questi soldi, la Meloni ha detto: lo stiamo facendo a costo zero, perché inviamo le armi che già abbiamo. Però se i nostri militari hanno delle armi ce l'avranno per un motivo, se tu le invii in Ucraina tu devi ricomprarle. La Meloni non è in modalità presidente del Consiglio, è ancora in modalità propaganda. Lei alla Camera fa i comizi, però in Europa va con il cappello in mano a dire sì a tutto", conclude. (Rin)