Ue: istituto Ifo, no a corsa a sussidi come risposta a legge Usa su riduzione inflazione

- L'Ue deve astenersi da una corsa ai sussidi finanziati da debito con gli Stati Uniti, come risposta alla legge per la riduzione dell'inflazione (Ira) in vigore in questo Paese. È quanto afferma l'Istituto per la ricerca economica di Monaco di Baviera (Ifo) in un rapporto sull'impatto dell'Ira sull'economia della Germania, commissionato dal ministero delle Finanze tedesco. Secondo l'Ifo, come reazione all'Ira, l'Ue dovrebbe invece concentrarsi su “finanziamenti competitivi per la ricerca, lo sviluppo, l'innovazione e l'espansione delle infrastrutture”. Inoltre, è consigliabile che l'Unione europea si difenda dagli elementi di protezionismo contenuti nell'Ira. Pertanto, è positivo che la Commissione europea e gli Usa stiano negoziando in merito. (Geb)