Expo 2030: Dg Fondazione, per Roma occasione unica, città pronta aziende siano protagoniste

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Expo è un business. Un'occasione unica e imperdibile. Le imprese siano protagoniste. Lo dice Lamberto Mancini, manager con una lunga esperienza nell'entertainment, nell'audiovisivo e nel turismo, da Lingotto Fiere al Touring Club, da Cinecittà all'Anica, oggi è il direttore generale della Fondazione Expo Roma 2030, in un'intervista al Sole 24 Ore. "Non esiste un altro grande evento di caratura mondiale come l'Expo - sottolinea al Sole 24 Ore - capace di trasformare il territorio non solo dal punto di vista delle infrastrutture e dell'accoglienza, ma anche sotto il profilo del tessuto produttivo e della proiezione del territorio, al proprio interno e verso l'esterno", aggiunge. "La Fondazione è nata a luglio 2022 per volontà delle sette associazioni datoriali che rappresentano la capillarità del tessuto produttivo: Unindustria, Cna Roma, Coldiretti Roma, Confcommercio Roma, Federlazio, Ance Roma-Acer e Confesercenti. Sono tanti i binari su cui lavoriamo. Il primo è l'attrattività dell'Italia e di Roma. Cito come esempio la Bit di Milano, con 25 Paesi ospitati e un padiglione Expo che ha perseguito visibilità e consensi. Il secondo binario è rappresentato da operazioni più mirate. Sono appena stato all'inaugurazione del master in Public procurement dell'Università di Tor Vergata in cui la Fondazione Expo Roma 2030 ha assicurato una borsa di studio a una studentessa del Suriname. Il terzo filone riguarda le attività per sensibilizzare le imprese del territorio", prosegue ancora Mancini. (segue) (Com)