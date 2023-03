Expo 2030: Dg Fondazione, per Roma occasione unica, città pronta aziende siano protagoniste (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Vogliamo presentarci alla visita ispettiva con una Fondazione arricchita di alcune aziende iconiche. Come Ferrovie dello Stato, Aeroporti di Roma, Ita Airways, Almaviva e altri grandi gruppi champion nei settori del credito, dell'informatica, della consulenza, dello sport, dell'energia e delle utilities. Molte stanno già aiutando concretamente noi e il Comitato promotore in questo percorso. L'interesse è alto. La visita a fine gennaio del segretario generale del Bureau, Dimitri Kerkentzes, è stata cruciale. Molte realtà hanno compreso come l'Expo Universale sia una piattaforma che per anni genera contatti e interessi tra aziende che operano qui e fuori", spiega il direttore generale della Fondazione Expo Roma 2030. Roma è pronta? "Assolutamente sì. Oltre all'eccezionale attrattività turistica, può crescere grazie a Expo nella connotazione industriale, business. Roma non deve cambiare Dna, deve integrarlo. Per questo un ulteriore binario su cui si muove la Fondazione è il coinvolgimento della città in senso lato con tutte le iniziative che possano portare a una maggior consapevolezza del valore di Expo". (segue) (Com)