Expo 2030: Dg Fondazione, per Roma occasione unica, città pronta aziende siano protagoniste (3)

- "La rivale più agguerrita è Riyad, in corsa con Roma assieme a Busan e a Odessa. Possiamo competere? Abbiamo la forza del nostro progetto. Poiché gli Expo vengono assegnati sette anni prima, normalmente gli ispettori visitano terreni abbandonati nel nulla. Nel nostro caso, invece, si arriva a Tor Vergata e si trova l'eredità di Calatrava, l'università, l'ospedale, i centri di ricerca. Si toccano con mano i temi del nostro Expo - rigenerazione, inclusione e innovazione - assieme alla legacy su quel sito", spiega ancora. L'Ue ha annunciato l'appoggio alla candidatura di Roma. "È una notizia di grande rilevanza. Riportare Expo in Europa è importante. Tutte le istituzioni locali e nazionali stanno lavorando in sinergia per un risultato che sarebbe storico per il Paese. Le nostre chance sono in crescita. Spero di festeggiare a novembre, con tutta Italia, insieme al Comitato e al presidente della Fondazione Massimo Scaccabarozzi. L'Expo vale per l'Italia 50,6 miliardi di euro, la nascita di 11mila aziende e la creazione di quasi 300mila posti di lavoro. Questa è la sfida, e l'opportunità, che abbiamo davanti", conclude Mancini. (Com)