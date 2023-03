Avellino: truffa bonus edilizi, sequestro da 1,7 miliardi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Maxi truffa con i bonus per l'edilizia. E' quanto hanno scoperto i finanzieri di Napoli e Avellino che oggi hanno eseguito un sequestro di crediti d'imposta fittizi per un valore di circa 1,7 miliardi di euro. Sono 21 le persone coinvolte nell'indagine che avrebbero sfruttato "Ecobonus" e "Bonus Facciate" per ottenere un guadagno illecito. Gli interventi edilizi dai quali sarebbero sorti i crediti, per un importo complessivo di lavori dichiarati di circa 2,8 miliardi di euro, erano riferibili a immobili inesistenti, con indicazione nelle comunicazioni di cessione, e in oltre 2mila casi, di Comuni anch'essi inesistenti. Contestualmente al sequestro sono in corso perquisizioni nelle province di Napoli, Avellino, Salerno, Milano, Lodi, Torino, Pisa, Modena e Ferrara nei confronti di 21 soggetti indagati per il reato di associazione per delinquere finalizzata alla truffa aggravata ai danni dello Stato. L'indagine è partita da una analisi di rischio del Settore Contrasto illeciti dell'Agenzia delle Entrate e delegata dalla Procura irpina al Nucleo di polizia economico-finanziaria di Napoli e al Gruppo di Avellino. (Ren)