Spagna: popolari, non abbiamo vincoli interni o esterni e siamo guidati solo da interesse generale

- La mozione di sfiducia è diventata uno strumento per "narrazioni adulterate" e per questo il Partito popolare (Pp) ribadisce che non ha vincoli interni o esterni ed è guidato solo dall'interesse generale. Lo ha detto la portavoce del Pp al Congresso dei deputati, Cuca Gamarra, nel suo intervento d'apertura della seconda giornata di dibattito della mozione di sfiducia presentata da Vox contro il presidente del governo, Pedro Sanchez. "Quello che sta accadendo qui oggi è inopportuno e inutile. Il nostro percorso è diverso e non siamo d'accordo sul come, sul quando e sul chi di questa mozione di sfiducia", ha aggiunto la portavoce del partito conservatore. "Non voteremo a favore per rispetto del popolo spagnolo e non voteremo contro per rispetto a lei, onorevole Tamames", ha evidenziato Gamarra rivolgendosi al relatore della mozione, il professore 89enne scelto da Vox. "Saranno le urne a dire no a Sanchez. Gli indipendentisti e gli scagnozzi dei terroristi continuerebbero a essere suoi alleati, ma noi spagnoli li fermeremo", ha ammonito l'esponente conservatrice. (Spm)