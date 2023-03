Ucraina: ambasciatore moldavo in Italia, la guerra è ingiustificata

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La guerra in Ucraina è ingiustificata e viola le convenzioni di diritto internazionale. Lo ha detto oggi l’ambasciatore di Moldova in Italia, Anatolie Urecheanu, in audizione alla Commissione Esteri della Camera. “La Moldova ha condannato l’aggressione della Russia e sosteniamo politicamente l’Ucraina nelle organizzazioni internazionali e a livello bilaterale”, ha detto l’ambasciatore. Urecheanu ha sottolineato che Chisinau continua oggi a fornire ospitalità a 85 mila ucraini, dando ai bambini l’opportunità di studiare nelle scuole e agli adulti di lavorare. “Il mandato emesso dalla Corte penale internazionale il 17 marzo contro Putin per i crimini di guerra in Ucraina prova le atrocità commesse dalla Russia”, ha aggiunto l’ambasciatore moldavo. (Res)