Regno-Unito-Romania: il ministro degli Esteri inizia visita ufficiale a Londra

22 luglio 2021

- Il ministro degli Affari Esteri romeno, Bogdan Aurescu inizia oggi un visita ufficiale di due giorni nel Regno Unito, su invito dell'omologo britannico, James Cleverly. Secondo la diplomazia romena, a margine della visita, i vertici della diplomazia romena e britannica firmeranno la Dichiarazione congiunta aggiornata del partenariato strategico tra la Romania e il Regno Unito aprirà la prima edizione del Forum bilaterale Romania - Regno Unito. La dichiarazione congiunta aggiornata del partenariato strategico romeno-britannico aggiorna le priorità comuni in termini di cooperazione bilaterale, consolidando, allo stesso tempo, il carattere strategico delle relazioni. Il programma della visita prevede consultazioni politiche con nonché un incontro con il ministro della Difesa del Regno Unito, Ben Wallace. Le consultazioni del ministro romeno con l'omologo offriranno l'opportunità di affrontare gli elementi attuali più importanti delle relazioni di partenariato strategico, nonché i relativi sviluppi sulla scena internazionale, con particolare attenzione alla guerra in Ucraina, la situazione in Moldova, le relazioni tra l'Unione europea e il Regno Unito e la cooperazione all'interno della Nato. Inoltre, il capo della diplomazia romena aprirà, insieme all'omologo, la prima edizione del Forum bilaterale Romania-Regno Unito, che riunisce il governo rappresentanti, parlamentari, ambienti accademici, imprenditoriali e non governativi, con l'obiettivo di individuare nuove opportunità per approfondire e diversificare la cooperazione tra i due Paesi. (Rob)