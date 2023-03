© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Cielo sereno o poco nuvoloso; dal tardo pomeriggio-sera progressivo annuvolamento da ovest: velato in pianura, nuvoloso sui rilievi. Precipitazioni assenti. Temperature minime e massime in aumento. In pianura minime intorno a tra 7 e 11 °C, massime 20 °C e 23 °C. (Rem)