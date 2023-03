Roma: Gualtieri rinnova richiesta stop a tifosi Feyenoord, dopo pochi giorni ispettori Expo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Preoccupa l'appuntamento calcistico tra Roma e Feyenoord, con il sindaco Roberto Gualtieri che rinnova la richiesta al ministro dell'Interno Piantedosi di vietare la trasferta dei tifosi olandesi. La partita dei quarti di finale della Europa league che si disputerà nella Capitale il prossimo 20 aprile, infatti, rappresenta per il primo cittadino un problema: "Non solo abbiamo dei precedenti negativi - ha spiegato Gualtieri - come anche quello che avvenuto a Tirana, ma questa è una circostanza che vede all'indomani della partita arrivare gli ispettori del Bureau international des exposition, che valuteranno la candidatura di Roma all'Expo. Per questo dobbiamo prevenire ed evitare incidenti di qualsiasi tipo", ha concluso. (segue) (Rer)