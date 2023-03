Roma: Gualtieri rinnova richiesta stop a tifosi Feyenoord, dopo pochi giorni ispettori Expo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Intanto, continuano a far discutere i cori antisemiti e le manifestazioni razziste andate in scena domenica scorsa allo stadio Olimpico nel corso del derby tra As Roma e Ss Lazio, denunciati il giorno dopo dalla presidente della Comunità ebraica di Roma, Ruth Dureghello. Sono state, infatti, avviate le indagini, da parte della polizia di Stato, per individuare, tra gli altri, la persona che indossava la maglia laziale riportante la scritta "Hitlerson 88". Nel frattempo, la società sportiva biancoceleste ha preso le distanze dai comportamenti mostrati domenica scorsa, spiegando che "la Lazio è sempre stata in prima linea, in particolare con l'attuale presidenza, nel condannare pubblicamente, prevenire e reprimere senza riserve qualsiasi manifestazione o azione discriminatoria, razzista o antisemita. La Lazio si dissocia da qualsiasi comportamento di questo tipo, illegale e anacronistico, essendo innanzitutto parte lesa da tali comportamenti". (segue) (Rer)