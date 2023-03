© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Cielo irregolarmente nuvoloso su Alpi, Prealpi e settori occidentali, altrove più variabile. Aumento della nuvolosità in serata. Precipitazioni assenti, salvo deboli ed isolate possibili in serata sul Nordovest. Temperature minime in aumento, massime senza variazioni rilevanti. In pianura minime intorno a 9°C, massime intorno a 20°C.(Rem)