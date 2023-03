Corea del Sud: Yoon annuncia reinserimento Giappone in "lista bianca" commercio (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il governo spera che la Corea del Sud e il Giappone lavorino assieme per sviluppare le relazioni sulla base della riconciliazione e della cooperazione", ha dichiarato Park, secondo cui il piano apre "una nuova finestra di opportunità storica verso un futuro oltre il conflitto e l'odio tra Corea e Giappone". L'apertura di Seul non è bastata però a sanare le ferite storiche che gravano sulla coscienza collettiva dei due Paesi: le due sole vittime sudcoreane dello sfruttamento del lavoro durante la guerra tutt'ora in vita hanno già preso pubblicamente posizione contro il compromesso tra Seul e Tokyo, e dopo l'annuncio del piano, il presidente sudcoreano Yoon ha visto calare il proprio tasso di approvazione sotto il 40 per cento. (Git)