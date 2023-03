Filippine: Marcos, presenza militare Usa "distribuita" nel Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente delle Filippine, Ferdinand Marcos Jr., ha dichiarato che le quattro basi militari incluse il mese scorso dell'Accordo di cooperazione rafforzata in materia di difesa con gli Stati Uniti (Edca), nelle quali le forze armate statunitensi potranno mantenere una presenza a rotazione, saranno "distribuite" in varie parti delle Filippine, inclusa la provincia di Palawan, la più vicina alle aree del Mar Cinese Meridionale teatro delle contese territoriali con la Cina. "Ci sono quattro siti aggiuntivi distribuiti sul territorio delle Filippine. Alcuni sono a nord, altri attorno a Palawan e più a sud", ha dichiarato il presidente nel corso di una cerimonia per l'anniversario dell'esercito nazionale. Secondo fonti della difesa filippina, gli Stati Uniti hanno chiesto l'accesso a basi militari a Isabela, Zambales e Cagayan, nell'isola di Luzon, rivolta a nord verso Taiwan, e una a Palawan, nelle Filippine Sud-occidentali, non lontano dall'atollo delle Spratly nel Mar Cinese Meridionale. (segue) (Fim)