Filippine: Marcos, presenza militare Usa "distribuita" nel Paese (2)

- L'accordo con cui le Filippine hanno concesso l'usufrutto di quattro basi militari alle forze armate degli Stati Uniti punta esclusivamente a rafforzare la deterrenza, e non al coinvolgimento in conflitti nella regione. Lo ha dichiarato questo mese il comandante in capo della Difesa delle Filippine, Carlito Galvez. "La situazione geopolitica (nell'Indo-pacifico) sta diventando più precaria di giorno in giorno", ha dichiarato l'ufficiale. "I nostri progetti nell'ambito dell'Edca e i nostri altri partenariati difensivi non sono concepiti per l'aggressione", ha aggiunto Galvez. "Non ci stiamo preparando per la guerra. Piuttosto, puntiamo a sviluppare le nostre capacità difensive contro contingenze e minacce alla nostra sicurezza". (segue) (Fim)