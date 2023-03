Germania: ministro Economia Habeck, la coalizione di governo non sta facendo abbastanza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La coalizione che compone il governo federale, formata da Partito socialdemocratico tedesco (Spd), Verdi e Partito liberaldemocratico (Fdp), “al momento non sta facendo abbastanza” per la Germania. È quanto affermato dal ministro dell'Economia e della Protezione del clima tedesco, Robert Habeck. Intervistato dall'emittente radiotelevisiva “Ard”, l'esponente degli ecologisti ha manifestato la propria insoddisfazione per lo stato attuale dell'alleanza che forma l'esecutivo guidato dal cancelliere Olaf Scholz. Allo stesso tempo, Habeck ha auspicato che Spd, Verdi e Fdp trovino una maggiore unità al vertice di maggioranza in programma a Berlino per il 26 marzo. In particolare, il ministro dell'Economia e della Protezione del clima tedesco ha evidenziato: “Abbiamo il compito di fare qualcosa per il popolo, per la Germania, e al momento non stiamo facendo abbastanza”. Habeck, che è anche vicecancelliere, ha aggiunto di sperare che, “in questa settimana, si possano sciogliere tanti nodi e superare tanti blocchi, tornando poi a ottenere un ottimo risultato”. Tuttavia, ha ammesso l'esponente dei Verdi, “al momento non è così”. Nelle ultime settimane, sono aumentati infatti i contrasti nel governo federale, soprattutto sulla proposta di bilancio per il 2024. (segue) (Geb)