Germania: ministro Economia Habeck, la coalizione di governo non sta facendo abbastanza (2)

- Habeck ha osservato che la cooperazione nell'esecutivo tedesco è “impeccabile, si può parlare con calma e in maniera quasi normale, ma non si riesce a superare il traguardo politico perché si guarda sempre a quale sarà l'eco sui media, a che faranno i congressi di partito, a dove si terranno le prossime elezioni statali”. Ora, ha proseguito il vicecancelliere, nella coalizione tra Spd, Verdi e Fdp “dobbiamo tornare a concentrarci su noi stessi e renderci chiaro nuovamente quale privilegio sia essere in questo governo, affermando con chiarezza che anche la protezione del clima è un compito della società nel suo insieme”. Habeck è poi intervenuto sulla sua proposta di vietare in Germania gli impianti di riscaldamento a gas e gasolio dal 2024, che è stata pubblicata in anteprima dal quotidiano “Bild” venendo sommersa dalle critiche. Secondo il ministro dell'Economia e della Protezione del clima tedesco, il disegno di legge “è stato fatto trapelare volutamente per ledere la fiducia nel governo”. (Geb)