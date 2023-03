Iraq: primo ministro in Turchia, colloqui “costruttivi” con il presidente Erdogan

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro dell’Iraq, Mohammed Shia al Sudani, ha riferito di aver avuto colloqui “produttivi e costruttivi” con il presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, nel corso della sua visita in Turchia. È quanto affermato a seguito dei colloqui, svoltisi ieri, durante i quali le parti hanno discusso delle relazioni bilaterali tra Ankara e Baghdad e di una serie di fascicoli di mutuo interesse, tra cui quello idrico. A tal proposito, il capo dello Stato turco ha affermato che il proprio Paese si impegna a raddoppiare la quantità di acqua dal fiume Tigri a beneficio della popolazione irachena per un mese, al fine di aiutare l’Iraq a far fronte alla scarsità d’acqua. Nel corso di una conferenza stampa congiunta, le parti hanno poi fatto riferimento ad alcuni progetti concordati nel corso del loro incontro, tra cui una “strada dello sviluppo”, ovvero un corridoio terrestre e ferroviario che collegherà la Turchia e la regione meridionale irachena di Bassora. Per Erdogan, si tratta di un progetto che porterà benefici non solo ai due Paesi, “ma all’intera regione”.(Res)