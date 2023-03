Siccità: Musumeci, cabina di regia positiva, ora accelerare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La cabina di regia sulla siccità è stata "positiva", il Governo lavora a un decreto acqua da portare in Consiglio dei ministri la prossima settimana con l'obiettivo di "semplificare per accelerare". È ottimista il messaggio che il ministro per le Politiche del mare e la Protezione civile, Nello Musumeci, consegna al "Sole 24 Ore" appena terminato l'incontro a Palazzo Chigi. Il nodo della governance che divideva i partiti della maggioranza è stato sciolto con un compromesso: un commissario a tempo, fino a fine 2023: "Nella mia proposta avanzata in cabina di regia il tempo del mandato per il commissario era di tre anni. Che scada a dicembre o che venga rinnovato, non è tanto importante la durata, quanto le competenze e i poteri che gli si affidano. Siamo tutti animati dal senso di responsabilità. E concordiamo sull'urgenza di affrontare la questione e di varare un Piano idrico nazionale". Mancano sette giorni al prossimo Consiglio dei ministri, atteso martedì 28: "È probabile che il decreto legge sull'acqua venga adottato la prossima settimana. Ripeto: c'è la volontà condivisa di procedere in tempi rapidi. Consapevoli, però, che una programmazione seria degli interventi non può che svilupparsi in un orizzonte di medio e lungo periodo". (segue) (Res)