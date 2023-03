Siccità: Musumeci, cabina di regia positiva, ora accelerare (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le opposizioni già denunciano come il lavoro della cabina di regia sia rallentato dalle frizioni interne alla maggioranza: "Ci vuole coraggio a dare lezioni di celerità. Dopo essere stati inerti per undici anni al governo parlano oggi di ritardi a un esecutivo che si è insediato appena cinque mesi fa? Con quale onestà?". Tornando al merito del provvedimento in arrivo: "Semplificare per accelerare, questo è l'obiettivo. Penso per esempio alle norme per lo svuotamento delle dighe per liberarle di fanghi, detriti e sabbie. È un processo che richiede attenzione: bisogna estrarre i sedimenti, che per fortuna non sono più considerati rifiuti, e procedere alla loro caratterizzazione per essere certi che non si tratti di materiale pericoloso. E bisogna poi individuare siti di stoccaggio e smaltimento". "Abbiamo la necessità - conclude Musumeci - di accelerare tutti i passaggi legati in particolare alle autorizzazioni ambientali". (Res)