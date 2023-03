Corea del Sud: leader opposizione Lee incriminato per corruzione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I procuratori della Corea del Sud hanno incriminato per corruzione Lee Jae-myung, leader del Partito democratico, il principale partito di opposizione del Paese. L'incriminazione giunge al culmine di una indagine relativa a uno scandalo immobiliare da un miliardo di dollari che risale al trascorso di Lee come sindaco di Sengnam. Già il mese scorso i procuratori hanno presentato domanda per un mandato d'arresto a carico di Lee, cui contestano reati quali violazione di doveri, conflitto d'interesse e concussione, ma il parlamento ha negato la richiesta confermando l'immunità di cui il leader del Partito democratico gode in quanto parlamentare. (segue) (Git)