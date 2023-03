Corea del Sud: leader opposizione Lee incriminato per corruzione (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lee è stato sindaco di Seongnam tra il 2010 e il 2018. il leader dell'opposizione coreana è sospettato di aver approfittato del suo ruolo per assicurare contratti e introiti irregolari a suoi partner privati a spese dei contribuenti. Lee è accusato inoltre di aver causato ingenti danni alle finanze pubbliche locali approvando la rimozione di un accordo di condivisione dei profitti per uno dei progetti in questione, quello di Daejang-dong. Il leader dei Democratici è stato sottoposto a tre lunghi interrogatori dai procuratori di Seul nell'arco di un mese, incluso l'ultimo, il 10 febbraio, per un altro caso di presunta corruzione, riguardante le sponsorizzazioni del club di calcio di Seongnam. (Git)