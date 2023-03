Ue: commissaria per la Coesione Ferreira, sosterremo l'Italia nell'attuazione delle riforme

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "In un mondo che cambia, sono necessarie riforme per rendere le nostre economie più competitive, migliorare la qualità dei servizi pubblici e potenziare le nostre regioni e territori. Le riforme sono talvolta complesse, richiedono tempo e spesso richiedono competenze specialistiche per essere progettate e attuate in modo efficace. Per questo la Commissione europea ha creato il Technical Support Instrument (Tsi), a cui gli Stati membri possono chiedere aiuto". Lo ha detto a "Milano Finanza" la commissaria per la Coesione e le Riforme Elisa Ferreira, che ieri ha presentato il nuovo piano di interventi che saranno realizzati dagli Stati nell'arco del 2023 con il sostegno di Bruxelles. Programma illustrato all' indomani dei richiami all'Italia di un altro commissario, Paolo Gentiloni, sulla necessità di attuare il Pnrr senza perdersi in altri temi come il Ponte sullo Stretto o la flat tax. Ferreira spiega perché i Paesi membri hanno bisogno della Commissione Europea per attuare le loro riforme: "La Commissione Europea non attua riforme, piuttosto facilita l'accesso a competenze all'avanguardia che gli Stati membri possono utilizzare per integrare il loro lavoro nella progettazione e nell'attuazione delle riforme, per accelerare e rafforzare il processo di riforma. Vorrei sottolineare che si tratta di un processo guidato dalla domanda. Non si tratta di riforme che stiamo imponendo, ma piuttosto di esigenze specifiche individuate dagli Stati membri". (segue) (Res)