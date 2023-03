Ue: commissaria per la Coesione Ferreira, sosterremo l'Italia nell'attuazione delle riforme (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Tsi non è uno strumento ben noto al grande pubblico: "Il Tsi - ricorda la commissaria - aiuta gli Stati membri a progettare e attuare riforme in un'ampia gamma di settori. Per fare alcuni esempi, parliamo di transizione verde e digitale, energia, sanità, istruzione, finanze pubbliche, gestione della migrazione. E' la 'mano amica' dell'Europa che sostiene gli Stati affinché diventino più moderni, competitivi e realizzino le priorità definite in modo congiunto. Fornisce competenze su misura, non finanziamenti. È stato istituito nel 2021. Si tratta quindi di uno strumento relativamente nuovo che ogni anno acquista maggiore rilevanza". L'Unione europea ha affrontato una serie di crisi inaspettate, come la pandemia e l'invasione russa dell'Ucraina: "Il sostegno alle riforme può aiutare gli Stati membri a rafforzare le proprie istituzioni, la propria economia e la società, favorendo la resilienza davanti alle sfida che si trova davanti. Lo strumento di assistenza tecnica è stato estremamente utile nel sostenere gli Stati membri nella preparazione e nell'attuazione dei loro piani per la ripresa e la resilienza dopo la pandemia. Dopo l'invasione dell'Ucraina gli Stati hanno chiesto sostegno alla Commissione per far fronte alle conseguenze della guerra". (segue) (Res)