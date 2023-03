Ue: commissaria per la Coesione Ferreira, sosterremo l'Italia nell'attuazione delle riforme (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per quel che riguarda le riforme sostenute dal Tsi in Italia nel 2023: "La Commissione sosterrà 14 nuovi progetti di riforma, otto di questi sono progetti multinazionali, il che significa che coinvolgono altri Stati membri. Ad esempio, per rafforzare la transizione climatica, la Commissione aiuterà l'Italia a migliorare gli investimenti finanziari sostenibili e a far sì che le attività finanziate con fondi pubblici rispettino l'ambiente. Sosterrà inoltre le autorità di vigilanza italiane nella valutazione e mitigazione dei rischi ambientali, sociali e di governance per il settore finanziario". La Commissione - conclude Ferreira - fornisce sostegno e competenza, ma il successo dipende dall'impegno e dalla titolarità delle autorità nazionali. La responsabilità di attuare le riforme spetta agli Stati membri". (Res)