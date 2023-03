Ucraina-Giappone: Kishida ha promesso altri 30 milioni di dollari di aiuti non letali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro del Giappone, Fumio Kishida, ha promesso altri 30 milioni di dollari di aiuti non letali all'Ucraina attraverso la Nato, e altri 470 milioni di dollari sotto forma di aiuti al settore energetico di quel Paese. Il premier giapponese ha assunto l'impegno durante la sua visita a sorpresa a Kiev ieri, culminata in colloqui con il presidente dell'Ucraina Volodymyr Zelensky. Secondo quanto riferito oggi da fonti governative giapponesi, Kishida è volato in Polonia dall'India, dove si era recato in visita ufficiale all'inizio di questa settimana. La maggior parte della delegazione giapponese che ha accompagnato il premier su un volo di Stato a Nuova Delhi è rimasta in India, mentre Kishida e un seguito circoscritto si sono imbarcati su un volo charter sino in Polonia, da dove hanno raggiunto Kiev in treno per una visita durata circa 10 ore. Prima di incontrare il presidente ucraino, Kishida ha fatto anche tappa Bucha, sito di crimini di guerra imputati alle forze russe. "Il mondo è rimasto sconvolto dalla visione dei civili innocenti a Bucha uccisi un anno fa", ha dichiarato il primo ministro. (Git)