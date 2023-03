Giappone: Fukushima, governo annuncia revoca decreti evacuazione in altre due cittadine

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo del Giappone ha annunciato oggi la revoca dei decreti di evacuazione in vigore dal 2011 in due cittadine vicine a Fukushima. La revoca dei decreti diverrà effettiva la prossima settimana, 12 anni dopo il devastante terremoto e lo tsunami che causarono un disastro nucleare e la conseguente evacuazione della regione. La revoca dei provvedimenti interesserà aree delle cittadine di Namie e Tomioka. Il governo intende revocare entro l'estate anche il decreto di evacuazione che interessa un altro comune limitrofo, quello di Iitate. Nelle aree in questione, parte di sei zone di "ricostruzione e rivitalizzazione", sono già stati completate vaste operazioni di decontaminazione e ricostruzione infrastrutturale per agevolare il ripopolamento. Il governo giapponese ha revocato i decreti di evacuazione relativi a tre delle sei zone la scorsa estate. (Git)