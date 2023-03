Usa: Trump annuncia piano per "smantellare lo Stato profondo"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha presentato tramite un video su un profilo Twitter un "piano in dieci punti per smantellare lo Stato profondo ("Deep State")". Il piano, che Trump ha illustrato come parte della sua agenda in vista delle elezioni presidenziali 2024, consentirebbe secondo l'ex inquilino della Casa Bianca di "riappropriarci della nostra democrazia da Washington una volta per tutte". Il piano comporterebbe anzitutto "l'immediato ripristino del mio ordine esecutivo del 2020, per ristabilire l'autorità del presidente di rimuovere dal loro incarico i burocrati politicizzati": tale decreto, varato da Trump a ottobre 2020, poco prima della fine del suo mandato presidenziale, prevedeva la possibilità di licenziare funzionari federali con incarichi o impieghi secondari di carattere esplicitamente politico. Il piano annunciato da Trump comporterebbe inoltre una riforma delle agenzie federali tesa a "ripulire dagli attori corrotti - e ce ne sono parecchi - il nostro apparato di sicurezza nazionale e intelligence". L'ex presidente ha anche puntato l'indice contro le corti speciali Fisa che autorizzano le attività di sorveglianza a carico dei cittadini statunitensi: "Sin troppi giudici hanno autorizzato richieste in tal senso sulla base di presupposti del tutto falsi, e devono averlo fatto consapevolmente. Non fanno nulla a riguardo, si fanno raccontare menzogne". A questo proposito, Trump ha ricordato le attività di sorveglianza dell'intelligence Usa a carico di esponenti di spicco della sua campagna presidenziale nel 2016. (segue) (Was)