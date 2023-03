Usa: Trump annuncia piano per "smantellare lo Stato profondo" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il piano dell'ex presidente prevede anche la costituzione di una "Commissione per la verità e la riconciliazione" che desecreti e renda pubblici tutti i documenti relativi "alle attività di spionaggio, censura e corruzione dello Stato profondo, e ce ne sono parecchi". La commissione proposta da Trump pare ispirarsi a quella omonima istituita in Sudafrica nel 1995, dopo la fine dell'Apartheid. Il piano in 10 punti prevede anche una stretta sulle fughe di informazioni da funzionari pubblici ai media, bollati da Trump con l'epiteto di "falsa informazione"; una maggiore indipendenza degli ispettori generali rispetto ai loro dipartimenti di riferimento; e un progressivo decentramento delle attività del governo federale attualmente concentrate a Washington: un proposito, questo, condiviso anche dal governatore repubblicano della Florida Ron DeSantis, principale avversario di Trump alle primarie presidenziali del Partito repubblicano. (Was)