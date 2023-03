Corea del Sud-Usa: Seul annuncia esercitazioni a fuoco vivo "più grandi di sempre"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero della Difesa della Corea del Sud ha annunciato che le forze armate sudcoreane e statunitensi intraprenderanno a giugno le esercitazioni congiunte a fuoco vivo "più grandi di sempre", in un ulteriore aumento delle tensioni militari in atto ormai da mesi nella Penisola coreana. Le esercitazioni, che secondo il ministero della Difesa coreano comporteranno la mobilitazione di sistemi d'arma avanzati, saranno parte di un più ampio programma teso a celebrare il 70mo anniversario dell'alleanza tra Corea del Sud e Stati Uniti: "Il programma è stato concepito per esibire la capacità dei due Paesi di concretizzare la pace attraverso la forza con l'azione, in un difficile contesto di sicurezza generato dalle minacce balistica e nucleare della Corea del Nord", afferma un comunicato del ministero. (segue) (Git)