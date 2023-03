Usa: DeSantis convinto di poter battere Biden alle presidenziali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governatore repubblicano della Florida, Ron DeSantis, si è detto "convinto" di poter sconfiggere il presidente Usa Joe Biden nell'eventualità di un confronto diretto alle elezioni presidenziali del 2024. In una intervista pubblicata dal quotidiano "New York Post", il governatore ha presentato i consensi raccolti in Florida dalle elezioni di medio termine dello scorso anno come una prova della sua capacità di raccogliere consensi bipartisan nel Paese. "Sono in corsa contro Biden. Capisco che io (e Trump) potremmo potenzialmente competere per la nomina repubblicana, ma in ultima analisi l'avversario su cui mi concentrerò è Biden, perché penso che abbia deluso il Paese. Penso che il Paese voglia cambiare, che voglia un nuovo inizio e una nuova direzione, e ho insistito molto su questo", ha affermato DeSantis. (Was)