Usa: ad TikTok, mai condivisi dati Usa col governo cinese

- L'amministratore delegato di TikTok, Shou Zi Chew, negherà che il social media e la società cinese proprietaria della piattaforma, ByteDance, abbiano mai condiviso dati degli utenti statunitensi con le autorità cinesi, nel corso dell'audizione alla commissione Energia e commercio della Camera dei rappresentanti Usa in programma domani, 23 marzo. "TikTok non ha mai condiviso o ricevuto la richiesta condividere dati degli utenti Usa col governo cinese, né darebbe seguito a una richiesta simile se mai fosse formulata", affermerà l'ad, secondo una copia delle sue dichiarazioni alla commissione ottenuta anticipatamente dalla stampa Usa. Chew aggiungerà inoltre che "ByteDance non è un agente della Cina o di qualsiasi altro Paese". L'ad sosterrà che la messa al bando del social media negli Usa sulla base di preoccupazioni legate alla sicurezza nazionale avrebbe senso "solo se non ci fossero alternative. Ma l'alternativa esiste", e sarebbero gli investimenti per 1,5 miliardi di dollari effettuati dalla società per assicurare che i dati degli utenti statunitensi vengano custoditi negli Usa. (segue) (Was)