Roma: Gualtieri, conclusi i lavori di potatura in via Nomentana, mancavano da 20 anni

22 luglio 2021

- "Oggi si sono conclusi i lavori di potatura in via Nomentana ed è stata pertanto riaperta la normale viabilità. Dopo 20 anni di mancate manutenzione, finalmente ci si è presi cura di questi alberi secolari, eliminando situazioni di potenziale pericolo. Il tutto garantendo la sicurezza dei lavoratori impegnati in queste complesse attività svolte fino a 30 metri di altezza". Lo scrive su Facebook, il sindaco di Roma Roberto Gualtieri. "Nonostante abbiamo fatto di tutto per limitarli, siamo consapevoli che questo importante intervento ha comunque comportato dei disagi ai cittadini e agli esercizi commerciali e ce ne scusiamo: era un lavoro necessario e non più rinviabile. Adesso però tutti potranno godere di alberi più sani, strade più sicure, un verde più curato. Con la fine di queste operazioni abbiamo infatti messo in sicurezza tutte le oltre 1000 alberature presenti in circa 10 chilometri della Nomentana dal Grande Raccordo Anulare a Porta Pia. Ringrazio l'assessora Sabrina Alfonsi, tutti i lavoratori e le lavoratrici e tutti gli uffici coinvolti. Andiamo avanti con il complesso degli interventi di recupero, miglioramento, tutela e salvaguardia del verde pubblico urbano per rendere Roma, ogni giorno di più, una città più bella, più vivibile e accogliente". (Com)