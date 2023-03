Taiwan: Casa Bianca su visita presidente Tsai, nessuna ragione che giustifichi reazione della Cina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Non ci sono ragioni che giustifichino una reazione aggressiva da parte della Cina all’imminente visita della presidente di Taiwan, Tsai Ing-wen, negli Stati Uniti. Lo ha detto il coordinatore per le comunicazioni strategiche al Consiglio per la sicurezza nazionale Usa, John Kirby, durante un briefing con la stampa. “Non ci sono motivi che giustifichino alcun tipo di reazione: si tratta di visite che avvengono su base regolare”, ha detto. (Was)