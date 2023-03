© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti previsti per domani a Roma e nel LazioROMA CAPITALE- L'assessora all'Agricoltura, Ambiente e Ciclo dei Rifiuti Sabrina Alfonsi presenzia l'avvio dell'operazione di rimozione di circa 60 veicoli abbandonati coordinata dal Comando generale della Polizia Locale di Roma Capitale. Via di Galla Placidia angolo viale Giorgio Cingoli (Ore 8:30)- L'assessora all'Agricoltura, Ambiente e Ciclo dei Rifiuti Sabrina Alfonsi interviene all'apertura dell'evento "Aquae!" in occasione della celebrazione del World Water Day 2023. Biblioteca Nazionale Centrale, viale di Castro Pretorio 105 (Ore 9)- L'assessore ai Lavori pubblici e Infrastrutture Ornella Segnalini partecipa, in delega del Sindaco Roberto Gualtieri, alla presentazione della 4° edizione del Libro Bianco "Valore Acqua per l'Italia" in occasione della Giornata Mondiale dell'Acqua. Acquario Romano, piazza Manfredo Fanti 47 (Ore 9 )– L'assessore alla Cultura Miguel Gotor partecipa al convegno " Roma ricorda Ilaria Alpi e gli altri giornalisti uccisi perché cercavano verità nascoste". Casa del Jazz, viale di Porta Ardeatina 55 (Ore 10) (segue) (Rer)