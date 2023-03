© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- ROMA CAPITALE- Evento dal titolo "Turismo e accessibilità: sfide e buone pratiche di inclusione sociale". Interviene il presidente della commissione Turismo di Roma Capitale, Mariano Angelucci del Partito democratico. Sala della Protomoteca in Campidoglio (ore 10)- L'assessora all'Agricoltura, Ambiente e Ciclo dei Rifiuti Sabrina Alfonsi partecipa alla conferenza stampa di presentazione della mostra fotografica "Roma Periurbana – Risorse agricole – Territorio – Realtà sommerse". Mattatoio - Padiglione 9 B, piazza Orazio Giustiniani 4 (Ore 11)– L'assessore alla Cultura Miguel Gotor partecipa all'evento "Nannarella, riportaci al cinema". Sala del Carroccio, Campidoglio (Ore 17)- L'assessora all'Agricoltura, Ambiente e Ciclo dei Rifiuti Sabrina Alfonsi interviene al Convegno "La primavera 4.0 dell'agricoltura romana: innovazione, sostenibilità, crescita". Palazzo Valentini, via Quattro Novembre 119 (Ore 17:30)- L'assessore all'Urbanistica Maurizio Veloccia interviene alla tavola rotonda "Roma Domani. Il presente e il futuro di Roma sotto la lente dei suoi place-makers". La Lanterna di Fuksas, via Tomacelli 157 (Ore 18:50) (segue) (Rer)