Ucraina: Casa Bianca, Russia sta preparando una nuova offensiva

- Il presidente della Federazione Russa, Vladimir Putin, si sta preparando a lanciare una nuova offensiva in Ucraina, non appena le condizioni meteorologiche miglioreranno. Lo ha detto il coordinatore per le comunicazioni strategiche al Consiglio per la sicurezza nazionale Usa, John Kirby, durante un briefing con la stampa. “Ci aspettiamo che le autorità russe stiano pianificando una nuova offensiva, non appena le condizioni meteorologiche miglioreranno”, ha detto, aggiungendo che gli Stati Uniti faranno tutto il necessario per fare sì che l’Ucraina abbia a disposizione tutti i mezzi necessari per difendersi. (Was)