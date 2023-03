Siria: Assad riceve Griffiths, focus su misure per far fronte alle ripercussioni del terremoto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente siriano Bashar al Assad ha ricevuto il sottosegretario generale delle Nazioni Unite per gli affari umanitari e il coordinatore dei soccorsi di emergenza, Martin Griffiths. I due hanno discusso le misure e procedure pratiche che potrebbero avere un impatto e risultati diretti sul percorso di ripresa dalle conseguenze del terremoto del 6 febbraio in Siria e Turchia in vari settori, contribuendo nel contempo a garantire condizioni favorevoli al ritorno di un maggior numero di rifugiati siriani nelle loro città e villaggi. Lo riferisce l'agenzia di stampa filogovernativa "Sana". Assad e Griffiths hanno anche discusso degli sforzi internazionali per sostenere questi passi e misure volte ad aiutare i siriani a superare gli effetti della guerra e del terremoto e promuovere la stabilità in Siria e il ritorno degli abitanti alle loro vite e al loro lavoro. Separatamente, il ministro degli Esteri Faisal Miqdad ha incontrato Griffiths e la delegazione per esaminare i vari aspetti della cooperazione tra le autorità nazionali siriane da un lato e le Nazioni Unite e i suoi organi e agenzie dall'altro, in particolare per quanto riguarda l'attenuazione della sofferenza dei siriani di fronte agli effetti e alle ripercussioni del terremoto che ha colpito la Siria. (Lib)