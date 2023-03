Norvegia: ministero Giustizia invita funzionari governo a non installare TikTok o Telegram su dispositivi di lavoro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero della Giustizia norvegese ha invitato i funzionari governativi a non installare applicazioni come TikTok o Telegram sui propri dispositivi di lavoro a causa di problemi di sicurezza associati a tali piattaforme. "TikTok o Telegram non dovrebbero essere installati sui dispositivi di lavoro dei dipendenti pubblici collegati all'infrastruttura o ai servizi digitali interni", si legge in una nota del dicastero, secondo cui esisterebbe un "rischio elevato" associato all'utilizzo dell'app di condivisione video TikTok e dell'app di messaggistica Telegram. Quei dipendenti del governo che vogliono continuare a utilizzare le app possono farlo privatamente sui propri dispositivi che non sono collegati all'infrastruttura digitale del governo, ha affermato il ministero norvegese. (Sts)