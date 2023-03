Germania: il governo prepara un piano di austerità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo federale sta preparando un piano di austerità così da liberare risorse per finanziare i propri progetti rispettare il “freno all'indebitamento”, ossia il vincolo di bilancio previsto dalla Costituzione della Germania. È quanto il quotidiano “Handelsblatt” ha appreso da fonti dell'esecutivo tedesco. In particolare, la revisione delle spese riguarda “programmi di finanziamento e sussidi”. Una fonte ha affermato: “Tutto viene messo alla prova”. I tagli non dovrebbero essere massicci, essendo al di sotto dei dieci miliardi di euro. Tuttavia, nel governo del cancelliere Olaf Scholz si sta assistendo a un “cambiamento di mentalità”, con i ministri che “si stanno lentamente rendendo conto” di come l'esecutivo debba “limitarsi”. L'esecutivo deve, infatti, far fronte a un buco di bilancio che per il 2024 è stimato tra i 14 e i 18 miliardi di euro, secondo un documento del ministero delle Finanze visionato da “Handelsblatt”. Tra le cause della lacuna vi sono il reddito di cittadinanza, la riforma del sussidio abitativo, gli sgravi fiscali contro l'inflazione e la crisi dell'energia, gli aiuti ai Laender per la gestione dei flussi migratori, nonché i sussidi per l'approvvigionamento energetico. Per il ministero delle Finanze, le spese aggiuntive sono comprese tra i 36 e i 40 miliardi di euro. Allo stesso tempo, le entrate fiscali ulteriori ammontano a 18 miliardi di euro, mentre al margine di manovra per l'indebitamento possono essere aggiunti 4 miliardi di euro. Per tali motivi, il governo federale intende attuare misure di austerità. Lo stesso Scholz ha dichiarato ad “Handelsblatt” che vede il potenziale per risparmiare in “molti posti”, senza essere più preciso. A sua volta, il ministero dell'Economia e della Protezione del clima, Robert Habeck, ha chiesto di ridurre i sussidi dannosi per l'ambiente, senza ulteriori dettagli. I tagli alla spesa saranno al centro del vertice di maggioranza che Partito socialdemocratico tedesco (Spd), Verdi e Partito liberaldemocratico (Fdp) terranno a Berlino il 26 marzo. Intanto, diversi ministri hanno chiesto per il prossimo anno fondi aggiuntivi per un totale di 70 miliardi di euro. Il titolare delle Finanze, Christian Lindner, è fermamente contrario. (Geb)