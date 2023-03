Russia-Cina: Casa Bianca, tra Mosca e Pechino c’è un matrimonio di convenienza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quello tra Russia e Cina è un matrimonio di convenienza. Lo ha detto il coordinatore per le comunicazioni strategiche al Consiglio per la sicurezza nazionale Usa, John Kirby, durante un briefing con la stampa. “Il presidente russo, Vladimir Putin, è uno strumento utile a Pechino per contrastare la leadership internazionale degli Stati Uniti: di contro, Putin ha bisogno della Cina alla luce dei risultati negativi della sua invasione”, ha detto, aggiungendo che la Cina “vuole porre fine alla guerra, ma non vuole la sconfitta della Russia”. (Was)