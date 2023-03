Diritti: Bonaccini, contrario a maternità surrogata

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Elly Schlein “ha fatto benissimo a portare il Partito democratico in quella piazza” di Milano “perché lì non stiamo parlando dell'utero in affitto”. Lo ha detto il presidente del Partito democratico, Stefano Bonaccini, nella puntata di “Porta a porta” che andrà in onda questa sera su Rai Uno. “Sulla maternità surrogata sono nettamente contrario, ma sono convinto che permettere l'adozione di bambini o bambine a coppie omosessuali o anche a single sarebbe una scelta giusta”, ha aggiunto. (Rin)