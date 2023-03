Ucraina: Fmi annuncia accordo Eff da 15,6 miliardi di dollari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Fondo monetario internazionale (Fmi) e le autorità ucraine hanno concordato un accordo di tre anni nell’ambito del meccanismo di finanziamento esteso (Eff), per un valore di 15,6 miliardi di dollari, a sostegno di una serie di nuove politiche fiscali e macroeconomiche da parte del governo di Kiev. L’accordo, riferisce una nota, è stato concordato nell’ambito di colloqui avvenuti tra l’8 e il 15 marzo a Varsavia, e consentirà alle autoritá ucraine di mettere in atto una serie di politiche volte a mantenere la stabilità dei prezzi, e garantire la ripresa economica del Paese dopo la guerra. “Questo accordo riflette il nostro impegno a sostegno dell’Ucraina, a fronte dell’elevatissimo costo umanitario della guerra con la Russia”, ha commentato il capo della delegazione del Fondo, Gavin Gray. (Was)