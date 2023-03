Argentina: a febbraio bilancia commerciale in leggero attivo, +182 milioni di dollari (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Anche a febbraio il Brasile si conferma il principale acquirente dei prodotti argentini (il 17 per cento di tutte le esportazioni), con un volume di spesa pari a 890 milioni di dollari, in aumento del 12,8 per cento su anno. Al secondo posto con 407 milioni di dollari spesi (+1 per cento su anno), la Cina supera seppur di poco gli Stati Uniti, con 397 milioni di dollari (-31,4 per cento su anno). Con 1,17 miliardi di dollari, il Brasile è stato a gennaio anche il principale fornitore di prodotti all'Argentina, superando la Cina, a 922 di dollari, in calo del 27,5 per cento su anno. Nel secondo mese dell'anno, l'Italia è stato l'ottavo Paese al mondo con le maggiori esportazioni verso l'Argentina: 121 milioni di dollari, il 2,4 per cento in più su anno. Il nostro Paese rappresenta il 2,4 per cento del complesso dei venditori. (Abu)