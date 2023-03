Francia: Macron, folla contro riforma pensioni non ha legittimitá sul popolo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La folla che manifesta in Francia contro la riforma delle pensioni non ha "legittimità dinnanzi al popolo che si esprime sovrano attraverso i suoi rappresentanti eletti". Lo ha detto il presidente francese Emmanuel Macron, durante una riunione tenutasi all'Eliseo con alcuni rappresentanti della sua maggioranza. Il capo dello Stato ha promesso di difendere "l'ordine democratico e repubblicano". La rivolta "non vincerà sui rappresentanti del popolo", ha poi detto Macron. Il presidente francese parlerá domani alle 13:00 in un intervista rilasciata alle emittenti televisive "Tf1" e "France 2". (Frp)